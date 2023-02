Sport e beneficenza, la quinta edizione del memorial Guglielmo Manzo

Si è svolta ieri, presso il Palazzetto dello Sport di Pontecagnano Faiano, la quinta edizione del Memorial "Guglielmo Manzo", quadrangolare di calcio a 5 di beneficenza. Ad organizzarla il "Club As Roma Pontecagnano Faiano". Filo conduttore dell'iniziativa l'hashtag #Buu, acronimo di Brother Univerally United, slogan contro il razzismo.

Il torneo

L'idea del torneo era nata prima della scomparsa di Guglielmo (avvenuta nel 2018), socio fondatore del "Club As Roma Pontecagnano Faiano", che già nel 2016 si era fatto promotore di un torneo che unisse l'amore nei confronti del prossimo con il sostegno nei confronti della ricerca oncologica. A partecipare al quadrangolare, oltre al Roma Club, i club cittadini di Napoli, Salernitana ed Inter, i ragazzi del Sai di Pontecagnano Faiano (ex Sprar) ed i figli di Guglielmo: Paolo e Gabriele. La vittoria è andata al Napoli Club. Durante la manifestazione sono stati raccolti 550 euro, che sono stati devoluti all'associazione "Chiara Paradiso", organizzazione che si occupa di bambini oncologici ospedalizzati. "Le persone non si dimenticano quando restano nella memoria degli altri - è il messaggio della famiglia di Guglielmo - ed il fatto che si riesca a mettere insieme tante persone nel nome di Guglielmo non può che essere una gioia".