Memorial Tommaso Torre, Morigerati lo ricorda a tre anni dalla sua scomparsa

La “sua” Morigerati farà da sfondo, sabato 2 settembre, alla seconda edizione del Memorial Tommaso Torre. A tre anni dalla sua scomparsa, la comunità si riunirà per celebrarlo in un evento tra ricordi e sport nei luoghi e tra le persone che Tommy ha tanto amato in vita.

L'iniziativa

La giornata di commemorazione inizierà alle 17 con un saluto presso il Cimitero di Morigerati. Un momento di riflessione e un omaggio rispettoso a un uomo che ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità. Alle 17.30, la Chiesa di San Demetrio Martire aprirà le sue porte per una celebrazione della Santa Messa. La giornata proseguirà alle ore 18.30 con una partita di calcio denominata "Tommy's Friends", presso il Campetto Comunale di Morigerati. Un incontro sportivo, ma anche un modo per celebrare la passione di Tommy per il calcio e per unire amici e familiari in uno spirito sempre positivo e propositivo. Sarà un momento di condivisione, di sorrisi e di ricordi condivisi, in cui la luce di Tommy continuerà a brillare attraverso il calore delle persone che lo hanno amato. Si è spento per un malore improvviso la notte del 4 settembre 2020. Residente da sempre a Morigerati, era presidente della cooperativa sociale Iride, che da sempre si occupa del sociale nel Golfo di Policastro. E’ proprio la Cooperativa Iride che, con i familiari e gli amici, organizza la manifestazione.