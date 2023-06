Sport e solidarietà, entusiasmo e partecipazione al secondo memorial "Vincenzo Pastore"

Entusiasmo e partecipazione al secondo memorial "Vincenzo Pastore" organizzato dalla scuola calcio Locubia presso il campo sportivo di Sant'Eustachio a Salerno.

La partita

All'iniziativa organizzata in ricordo di Vincenzo Pastore, uomo di sport e già presidente regionale della Figc, hanno partecipato i giovani atleti della Scuola Calcio Coscia della Locubia. Al termine del match, alle due squadre sono state consegnate due coppe ex aequo. Un bel momento di sport per ricordare la figura del presidente Pastore.

(Foto di Guglielmo Gambardella)