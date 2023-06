Marco Mengoni incanta i 34mila dell'Arechi: "Qui c'è un calore unico"

"Lo sapevo che qui era 'n'ata cos". Ha scelto di salutare così il suo pubblico salernitano e campano Marco Mengoni, che ha incantato i 34mila dell'Arechi con uno spettacolo coinvolgente dal punto di vista musicale e scenografico. Nelle due ore di concerto il due volte vincitore del Festival di Sanremo ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi ad X Factor ai brani dell'album "Materia". Ad accompagnarlo una band affiatata ed i fans accorsi all'Arechi, che hanno cantato tutti i brani della scaletta sostituendosi, a volte, allo stesso Mengoni.

Dediche ed emozioni

In mezzo una dedica alla Romagna ed al concerto in corso delle nelle stesse ore a Campovolo per raccogliere fondi per la ricostruzione. "Tutti noi - ha detto Mengoni - siamo lì con loro per sostenere quella terra". A metà concerto in video è arrivata Drusilla Foer, che ha presentato uno per uno i componenti della band dando il via così alla seconda parte del concerto, aperta dai brani mengoniani dall'anima più soul. Ed è sulle note di "Due Nuvole" che è arrivata la dedica di Mengoni alla grande Tina Turner, scomparsa poche settimane fa. Poi, dopo "Ti ho voluto bene veramente", il pianto a dirotto del cantante, emozionato per il grande abbraccio del pubblico durante il pezzo. A chiudere il concerto "Buona vita" e l'ultimo lungo applauso per un'artista che ha ormai raggiunto la piena maturità.