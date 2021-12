Mensa per i senzatetto a San Demetrio, anche Mythos supporta l'iniziativa

Anche il ristorante greco Mythos tende la mano alla mensa dei poveri della parrocchia San Demetrio, aggiungendosi ai locali che provvedono alle donazioni mensili dei pasti, coordinati dalla cooperativa sociale Galahad.

La curiosità

Il noto locale di via Dalmazia, dunque, ad iniziare da questo week-end, fornirà pasti gratuiti per il quantitativo necessario richiesto dai volontari della mensa guidata dal parroco, don Rosario Petrone. Mythos, La Resilienza, Da Riccardo, La pizza di Antonio Mansi, il Tegamino e Panem et Cirsenses, tutti locali reduci dell'esperienza emergenziale de "Il Piatto Sospeso", dunque, continuano ad offrire prezioso supporto per i meno abbienti una volta al mese per la mensa che, ogni domenica, garantisce pasti a chi ha bisogno.