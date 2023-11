"Meravigliosa - La città del Natale": la presentazione dei Mercatini a Palazzo di Città

E’ in programma per domani mattina (venerdì 1 dicembre) alle 11, presso la sala Giunta del Palazzo di Città, la presentazione dell'evento "Meravigliosa - La città del Natale" per grandi e piccini, i Mercatini di Natale di Salerno, con sorprese e magie sotto le Luci d’Artista in programma dal 4 al 24 dicembre in Piazza Sant'Agostino.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Salerno con il patrocinio e sostegno Camera di Commercio di Salerno, organizzata da CNA Salerno e Confesercenti Salerno con il supporto tecnico di Bottega San Lazzaro. Nell’occasione saranno resi noti gli spettacoli, i laboratori e le numerose attività collaterali in programma.

Interverranno: