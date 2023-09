Mercatello, tutto pronto per la "Festa di Santa Maria a Mare": ecco il programma

Tutto pronto per la Festa Patronale Santa Maria a Mare nel quartiere Mercatello, che si terrà il prossimo fine settimana. Alcune attività sono già iniziate ma tante altre ce ne saranno sino a lunedì 11 settembre 2023.

La festa di quartiere

Sabato 9 settembre dalle ore 21 ci sarà la cover di Max Pezzali Comemax, che si esibirà sul palco in prossimità della parrocchia in via Picenza. Domenica 10 settembre, in occasione della Solennità di Santa Maria a Mare, ci sarà il pontificale alle ore 10 presieduto dall'arcivescovo Andrea Bellandi, mentre nel pomeriggio ci sarà la tradizionale processione per le strade del quartiere.