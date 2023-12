Mercatini di Natale: tutti gli appuntamenti a Salerno e provincia

Tornano i mercatini di Natale a Salerno e provincia. Tanti gli appuntamenti fra luci scintillanti, bancarelle pittoresche, tradizioni culinarie e creazioni artigianali.

Salerno

Tornano i mercatini di Natale in Piazza Sant'Agostino organizzati dalla Cna, Confesercenti e con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno. Dalle 18.30 del 4 dicembre e fino al 24 dicembre si terrà infatti “MeraviglioSA, la città del Natale”, con sorprese, casette dei commercianti e la casetta di Babbo Natale (attrezzata con una cassetta per la consegna delle letterine a Santa Klaus), musica dal vivo e artisti in collaborazione con la Bottega San Lazzaro di Salerno. Bolle di sapone, trampolieri, mangiafuoco ed artisti di strada consentiranno agli avventori ed ai turisti di immergersi nel clima natalizio. A Parco Arbostella, invece, sabato 2, domenica 3 e 10 Dicembre sul sagrato della Parrocchia Gesù Risorto e parte dell’area esterna del plesso scolastico dell’Arbostella, sarà possibile visitare i “Mercatini di Natale”, appuntamento annuale giunta alla quarta edizione.

Agropoli

Dall'1 dicembre nella “Casa di Babbo Natale, il giardino incantato” all’interno del Parco pubblico “Liborio Bonifacio” in via Taverne ad Agropoli i visitatori potranno ammirare i mercatini di Natale, anche con un’area dedicata al food, lasciarsi stupire da particolari luminarie, godersi la pista di pattinaggio su ghiaccio completamente ecologica, divertirsi nell’area giochi per bambini e soprattutto visitare la casa in legno di Babbo Natale, che si amplia rispetto allo scorso anno divenendo di fatto una delle più grandi d’Italia.

Gli altri appuntamenti

A Castellabate dall'1 al 17 dicembre è tempo di "Mercatini di Natale al Borgo". Qui il programma completo. A Buonabitacolo, invece, i mercatini si terranno il 16 ed il 17 dicembre nell'ambito dell'evento "Natale a Buonabitacolo". A Tramonti nei giorni 2, 3, 9 e 10 dicembre 2023 in programma i mercatini di Natale nel chiostro del convento di San Francesco. Piazza del Popolo sarà invece lo scenario in cui si terranno i mercatini di Natale a Bellizzi, dall'8 al 10 dicembre. A Campagna, dopo la riuscita della prima edizione, tornano i mercatini di Natale in località Quadrivio. L'appuntamento è dal 6 al 10 dicembre.