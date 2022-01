"Spesa Sospesa" al Mercato di Campagna Amica della Coldiretti, un aiuto a chi ha bisogno con Galahad e la Caritas di Matierno

La solidarietà è di casa alla Coldiretti di Salerno. Su iniziativa del vice-direttore Enzo Galdi, infatti, gli agricoltori di Campagna Amica hanno organizzato per una mattinata la "Spesa Sospesa" al mercato che si terrà domenica, 23 gennaio, al parco Pinocchio. Chiunque volesse contribuire, potrà acquistare prodotti a km 0 in più, per chi ha bisogno. La stessa Coldiretti donerà alcune delle sue delizie.

I dettagli

A far giungere a destinazione i prodotti raccolti, con un'attenzione particolare anche ad alcuni positivi isolati con disagio socio-economico, saranno quindi la Caritas di Matierno e lo sportello dei tutor sociali della cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio dell'assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Salerno. Un plauso all'iniziativa che, in questo delicato momento storico, reso ancora più complesso dalla pandemia in corso, mira a tendere una mano a chi si trova in difficoltà.