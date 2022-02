Mercato San Severino, la chiesa della S.S. Trinità di Ciorani diventa santuario diocesano

Lo scorso 19 gennaio si è avuta l’erezione a Santuario Diocesano della Chiesa della Santissima Trinità a Ciorani di Mercato San Severino, sotto il titolo del Beato Gennaro Maria Sarnelli. L’importante riconoscimento, ad opera di Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, giunge al culmine di un iter avviato nel 2018 per diretto interessamento dell’Assessore alla Cultura Vincenza Cavaliere e dell’Amministrazione Comunale che avviò un percorso comune con i Redentoristi per candidare il progetto di restauro della Chiesa della SS.ma Trinità di Ciorani ai finanziamenti regionali anche attraverso la stipula di un apposito Protocollo d’Intesa tra il Comune di Mercato San Severino e l’Ente Provincia Napoletana Congregazione del SS. Redentore rappresentato all’epoca da Padre Filippo Indovino.

Il progetto

Il progetto di restauro, denominato “Mercato S. Severino, Holy Trinity. The evangelical model of the SdD Maddalena Fezza” è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nello scorso luglio per un importo di EUR 200.000,00 nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la Selezione ed il finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei Santuari della Campania, fondi Por Fesr Campania 2014-2020 , Asse VI, Obiettivo Specifico 6.8, riguardante il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, Azione 6.8.3, Sostegno alla fruizione integrate delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.

Le dichiarazioni

“L’erezione a Santuario Diocesano della Chiesa della Santissima Trinità di Ciorani – dichiara l’Assessore Cavaliere - rappresenta il coronamento degli sforzi e degli impegni fatti dai Missionari Redentoristi e dall’Amministrazione Comunale Sanseverinese per dare ulteriore visibilità ad uno dei più importanti punti del turismo religioso della nostra Regione che, grazie al finanziamento della Regione Campania, sarà interessato da importanti e necessari lavori di restauro per consentire la piena e totale fruizione”. Il consigliere Rosa Ascolese e l'assessore Giuseppe Albano rimarcano come “ancora una volta l’Amministrazione Comunale Somma dimostra il suo impegno per le realtà ecclesiali locali e per la promozione del territorio sanseverinese”.

Chiaramente soddisfatto anche il primo cittadino Antonio Somma: “Attualmente il Comune di Mercato San Severino sta attivando le procedure di indizione delle gare pubbliche per l’affidamento dei lavori. Un plauso ed un ringraziamento da parte dell’intera Comunità Sanseverinese, va innanzitutto al nostro beneamato Vescovo Andrea Bellandi, il quale ha saputo cogliere gli aspetti religiosi e di devozione popolare che sin dalla fondazione della casa religiosa di Ciorani hanno da sempre accompagnato i Missionari Redentoristi, tanto da venir definiti i “cioranisti”, in ossequio proprio alla loro casa madre di Ciorani, al Superiore Provinciale Padre Serafino Fiore ad a tutti i nostri Padri Redentoristi”.