Nuova apertura Sole 365 a Mercato San Severino: vasta scelta e prezzi convenienti

Questa mattina, in Largo Alessandro Manzoni a Mercato San Severini, festesi è festeggiata l’apertura di un nuovo Sole365. Il rinomato marchio campano, noto per la sua filosofia "Every Day Low Price", che ha fatto scoprire un nuovo modo di fare la spesa, senza volantini e senza offerte, garantendo realmente prezzi bassi 365 giorni l’anno, porta il Sole a Mercato San Severino anche in autunno. Un luogo affidabile e sicuro dove è possibile trovare esclusivamente prodotti di alta qualità, derivanti da una scrupolosa selezione volta a valorizzare i cibi locali e i freschi di stagione.

La scelta dei prodotti

Fiore all’occhiello è, non a caso, il rinomato Reparto Ortofrutta, che per il. secondo anno consecutivo è stato premiato con il prestigioso CX STORE AWARD. Non mancano. Inoltre, la Macelleria, che propone carne di prima scelta e accuratamente selezionata, il Reparto Panificati, che sforna ogni giorno pane fresco, pizze e focacce. E poi la Gastronomia, e tanto altro corredato dalla presenza di un ampio parcheggio per offrire al cliente un’esperienza di spesa totale e sicura. Sugli scaffali spiccano tutti gli articoli Selex, un marchio che offre tante tipologie e categorie in grado di soddisfare tutte le necessità quotidiane delle famiglie, mantenendo sempre un alto standard di qualità e un impegno costante per offrire prezzi convenienti.Alla grande varietà di prodotti selezionati ogni giorno accuratamente si unisce la presenza di un personale sempre cordiale e altamente competente. Oltre a fornire consigli sulle scelte più adatte alle specifiche esigenze, questo team potrà guidare il cliente e offrire suggerimenti e idee regalo in vista delle prossime festività, aiutandolo a scegliere tra i meravigliosi prodotti che coloreranno gli scaffali del punto vendita con tante specialità fresche e locali,creando l’atmosfera perfetta per il periodo natalizio.

La curiosità

In occasione dell’inaugurazione, per i nuovi clienti due buoni sconto dal valore di 5 euro utilizzabili al raggiungimento di 30 euro di spesa, un libro dalla collana “Letture al Sole” in omaggio con una spesa minima di 10 euro e 1000 eleganti shopping bags per i primi 1000 fortunati clienti, sempre con una spesa minima di 10 euro.