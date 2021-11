Slow food a Capezzano, tornano i prodotti genuini e i laboratori del mercato della terra

Tutto pronto, con il mercato della terra Slow Food, a Capezzano. Domenica 21 Novembre, presso il Parco Serra Wenner, in viale Filanda alla frazione Capezzano, i produttori ritornano a proporre ai consumatori le varietà di frutta, verdura, conserve, legumi, farine di stagione coltivati e lavorati con amore e rispetto del tempo e della natura.

Tanti i prodotti che la Terra ci regala in questa stagione e che i nostri produttori, custodi della biodiversità, ci porteranno. Tornano i Laboratori del Gusto, un modo per imparare facendo, gustando, stimolando tutti i sensi per conoscere e approfondire temi e prodotti legati al territorio. In questa edizione, alle ore 11 si terrà il Laboratorio dal titolo "Dal guscio al Dolce: I sapori della Nocciola dei Picentini”.

L'invito

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Francesco Morra, nel rispetto delle normative anti-Covid, invita la cittadinanza a rincontrarsi per favorire lo scambio di idee, suggerimenti, prospettive e per contribuire concretamente alla diffusione della cultura del buono cibo e del rispetto per la terra con lo slogan “buono pulito giusto”.