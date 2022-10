Festeggiamenti per San Demetrio: Messa con i senza fissa dimora, oggi la festa dei bambini

Proseguono i festeggiamenti in onore di San Demetrio Martire presso la parrocchia di via Dalmazia, a Salerno. Ieri sera (in occasione del secondo giorno del Triduo per il Santo) è stata celebrata la Santa Messa della Carità, con la partecipazione dei senza fissa dimora e dei volontari della Mensa di San Demetrio.

La benedizione

Prima della benedizione finale, padre Ivan Bogdan della parrocchia ortodossa romena di "S. Matteo Apostolo ed Evangelista" di Salerno e provincia - Decano Missionario della Campania ha tracciato un profilo molto bello del Santo Patrono della comunità, molto venerato anche nella tradizione ortodossa. A fine celebrazione padre Ivan Bogdan e il parroco don Rosario Petrone, alla presenza del Diacono Don Vincenzo Salsano, hanno benedetto la comunità con la reliquia di San Demetrio.

La festa dei bimbi

Oggi, invece, alle 19 è prevista la festa dei bambini. Dopo il catechismo, infatti, parteciperanno alla Santa Messa portando in processione offertoriale i simboli del Santo Patrono della parrocchia: il mantello, lo scudo, la lancia e la palma. Dopo la Messa, si terrà una festa in oratorio per sostenere le opere di carità della parrocchia.