Celebrazione in onore di Sant'Agata, protettrice delle donne con patologie al seno: l'invito del dottor Iannace

Si terrà sabato 5 febbraio, alle 18, la celebrazione in onore di Sant' Agata, protettrice delle donne con patologie al seno, presso la chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia.

L'invito

L'associazione Noi in Rosa Aps insieme al senologo Carlo Iannace, dunque, invitano tutti i cittadini a partecipare alla santa messa per pregare per le donne che stanno lottando in difesa della propria salute. Prevista una folta partecipazione.