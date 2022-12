Messa per lo sportivo, l'Asd Centro Storico dona calendario e targa ai granata

È stata celebrata nel pomeriggio di ieri presso la Chiesa dell'Immacolata in piazza San Francesco la Messa per lo sportivo, iniziativa voluta dall'ASD Centro Storico Salerno. Durante la funzione religiosa è stata rimarcata l'importanza dello sport come collante sociale di aggregazione e fair play ma anche volano di valori sani ed educativi.

L'iniziativa

Il club di patron Avino, presente con l'entourage dirigenziale ed una delegazione di prima squadra e Juniores, ha omaggiato l'ad della Salernitana Maurizio Milan con il calendario ufficiale societario ed una targa in ceramica. Il sodalizio di patron Iervolino che ha sostenuto l'iniziativa ha messo a disposizione materiale tecnico da devolvere in beneficienza.

