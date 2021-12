"La bufala gentile": l'arte della mozzarella di Battipaglia sbarca su Raiplay

L'arte della mozzarella e dei casari battipagliesi sbarca su raiplay. La quinta puntata della stagione 2021 de I mestieri di Mirko, con Mirko Matteucci, infatti, è dedicata alla mozzarella di bufala battipagliese.

Il formato

Mirko Matteucci porta gli spettatori a riscoprire i mestieri che hanno reso l'Italia il paese della grande tradizione artigianale, riconosciuta in tutto il mondo. Mirko si sporca le mani per far conoscere le eccellenze produttive dello stivale mostrando gli aspetti più pratici e meno conosciuti di ogni mestiere e attraverso questi offrire uno spaccato dell'Italia.

La puntata

La puntata intitolata La bufala sincera è visibile su raiplay.it ed è incentrata sulla mozzarella di bufala campana, in particolare di quella battipagliese e vede Mirko in visita ad un dei maggiori caseifici del territorio per apprendere l'arte del casaro.