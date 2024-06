"Metodo Frequency - Il suono è movimento, il movimento è salute": il libro del dottor Giovanni Peduto

Il potere curativo della musica e il benessere che i suoni possono trasmettere sono alla base del "Metodo Frequency", una tecnica innovativa ideata dal dottor Giovanni Peduto, chinesiologo di Roccadaspide. Questo metodo ha già migliorato la qualità della vita di molti pazienti grazie all'utilizzo di frequenze sonore come vibrazioni tattili. Il "Metodo Frequency" non è invasivo e utilizza dispositivi dell'Azienda Woojer per amplificare la percezione dei suoni e adattarli per un nuovo impiego terapeutico. Queste vibrazioni tattili hanno effetti antinfiammatori e riequilibranti sulle disfunzioni organiche e tissutali. I risultati sono sorprendenti, con un'efficacia stimata al 90% già dalla prima seduta nel trattamento dei dolori ovarici e miglioramenti significativi in patologie come dismenorrea, ovaio policistico, reflusso gastroesofageo, gastriti, artrosi, colon irritabile e contratture muscolari dopo cinque sedute.

Il libro

Peduto ha scritto un libro intitolato "Metodo Frequency - Il suono è movimento, il movimento è salute", che sarà presentato sabato 6 luglio alle ore 10, presso il Medicar Center Moscato, a Quadrivio di Campagna. Nel libro, Peduto spiega la chinesiologia sensoriale e le sue affascinanti sfaccettature, fornendo una panoramica completa della metodologia. "Sono un musicista ed un appassionato del suono e delle frequenze - spiega Peduto - e ho dato un'impronta trasversale alle mie competenze, trasformando le frequenze sonore in vibrazioni meccaniche modulate sul corpo, avvalendomi di uno specifico dispositivo, dando vita cioe ad un'innovativa tecnologia che prendendo esempio dagli strumenti musicali, fornisce vibrazioni utili per una serie di applicazioni vantaggiose e mirate, che agiscono benevolmente su determinate sintomatologie". Il libro può essere acquistato previa prenotazione in tutte le librerie e sugli store digitali, e nasce dall'esigenza di divulgare questa realtà alternativa che sfrutta le proprietà medicali dei suoni per raggiungere il benessere fisico e mentale.