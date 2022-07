“Mettiamoci in moto – Stop agli abusi”: grande partecipazione all'evento di Campagna

Il rombo delle mitiche Harley Davidson contro ogni forma di violenza e sopruso. A Contursi Terme, in piazza Garibaldi, sono arrivate le due ruote americane da tutta la Campania per un raduno speciale. “Mettiamoci in moto – Stop ad ogni forma di abuso” è stato organizzato da un harleysta Diego Pignata presidente dell’ ass. H_D HELP- DOG. Un momento di condivisione per le famiglie, con i bambini felicissimi di ammirare e toccare con mano le bellissime moto.

La curiosità

Un momento di consapevolezza per tutti i fan delle Harley Davidson e delle altre moto presenti, che hanno potuto condividere tali importanti valori durante il raduno.

Le moto hanno girato tutto il paese, per poi fermarsi in Piazza Garibaldi con la musica degli AC/DC suonata da un complesso rock, sono stati regalati gadget ai più piccoli. Ospite della serata perlopiù socio onorario dell’ass. H-D HELP DOG il Maestro Alfonso Fernando Mangone che ha donato una sua opera del valore di 12 mila euro, la stessa opera sarà donata all’ Associazione Carmine Longo. +

La storia

Un giovane sedicenne, nellautunno del 1997, con un suo ennesimo atto di coraggio, tentò di salvare la vita ad una piccola cagnetta, lasciata in abbandono

lungo un freddo sentiero di campagna. Mentre stringeva a sé quella povera bestiola appena tratta in salvo, Carmine restava coinvolto in un tragico incidente stradale, che privò entrambi della vita.