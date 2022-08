Strianese incontra i giovani di Azione Cattolica: "La partecipazione attiva è fondamentale"

Questa mattina il presidente della Provincia, Michele Strianese, ha incontrato una delegazione di Azione Cattolica della diocesi d'Aversa. Un incontro organizzato nell'ambito del campo estivo di Azione Cattolica che si tiene fino al 30 agosto a Salerno.

L'incontro

“Ho incontrato con molto piacere – dichiara Strianese – i giovani rappresentanti dell’Azione Cattolica della diocesi di Aversa. Con loro abbiamo parlato dell’importanza della partecipazione attiva e democratica alla vita pubblica nelle proprie città. L’associazionismo del mondo cattolico è trasversale e ben radicato nei nostri territori. In particolare la realtà di Azione Cattolica è una rete che considero fondamentale per la crescita socioculturale delle comunità. Attraverso questa esperienza, infatti, i nostri giovani sperimentano non solo la dimensione religiosa più autentica, ma l’attuazione del diritto di cittadinanza attiva, tanto promosso da Bruxelles, oltre che del diritto di partecipazione, oggi sostenuto da tutta la normativa nazionale e europea. Io stesso ho vissuto da giovane questa esperienza in ACR che considero molto formativa e preziosa per costruire e sostenere il futuro dei nostri territori, cioè i cittadini di domani".