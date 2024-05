Microchip day, tre tappe nel salernitano per gli amici a quattro zampe

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Salerno, in collaborazione con diversi comuni e con la partecipazione dell'ASL Salerno, organizza un’importante giornata di microchippatura gratuita per cani. L'evento si terrà domenica 19 maggio, dalle 9:30 alle 13:30, in tre diverse piazze della provincia di Salerno: Piazza della Rinascita a Baronissi, Piazza Nassiriya a Castel San Giorgio e Piazza Aldo Moro a San Cipriano Picentino. La microchippatura è un obbligo di legge regionale, ma rappresenta soprattutto un atto di responsabilità e amore verso il proprio cane. Il microchip, infatti, permette di identificare rapidamente un cane in caso di smarrimento e facilita l'iscrizione all'anagrafe canina, rendendo più semplice il ricongiungimento tra l’animale e il suo proprietario.

L'iniziativa

L'evento sarà suddiviso in tre location per permettere a più persone possibile di usufruire di questo servizio: Piazza della Rinascita a Baronissi, con la partecipazione del comune di Baronissi e dell'ASL; Piazza Nassiriya a Castel San Giorgio, dove la microchippatura gratuita sarà un’opportunità per tutti i cittadini di garantire maggiore sicurezza ai loro amici pelosi; Piazza Aldo Moro a San Cipriano Picentino, con il patrocinio del comune di San Cipriano Picentino e la partecipazione dell'ASL. In tutte le location, i cani devono essere accompagnati dal proprietario o da una persona maggiorenne munita di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane invita tutti i proprietari di cani a partecipare numerosi a questo evento. Garantire la sicurezza e il benessere del proprio animale è un gesto di grande responsabilità e affetto.