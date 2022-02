Primi accenni di migrazione nel salernitano: tre gru, un'aquila minore e un falco di palude, sul Golfo di Policastro oggi all'alba, avvistati da Villammare.

Le foto sono di Andrea Sorrentino: uno spettacolo della natura che, in periodi storici bui come quelli che stiamo vivendo, non smette di stupirci.