“I bambini sono enigmi luminosi": ad Agropoli l'incontro con Milena Cicatiello

Si terrà giovedì 2 maggio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Agropoli, a partire dalle ore 16.00, l’incontro dal titolo “I bambini sono enigmi luminosi- tra genitorialità e autodeterminazione”. Il tema è stato ispirato agli organizzatori ( Auser- gruppo di Agropoli e Cilento) dalla lettura della seconda silloge poetica dell’avvocato, scrittrice e giornalista Milena Cicatiello, dal titolo “Le vite che non ho scelto”( Piavani edizioni), incentrata sulla violenza di genere, prima classificata del Premio Rinascimento fondato da Vittorio Sgarbi (2021) , vincitrice del Premio assoluto Porta del Cilento nell’ambito del Premio Internazionale di Poesia Poseidonia Paestum (2023) e per la quale è stata omaggiata, altresì, con lo storico Gagliardetto da parte delle Inner Wheel Club Paestum Città delle Rose, in occasione della manifestazione da lei ideata “Donne senza futuro nel futuro delle donne”, rendendola ambasciatrice ufficiale di nuovi valori sociali, nelle battaglie per le pari opportunità (2023). Opera che continua a riscuotere successo e a suscitare interesse a due anni dalla sua pubblicazione e delle cui liriche sarà data lettura nel corso della manifestazione.

L'intervento

Nello specifico, la Cicatiello disquisirà sul seguente argomento: la tensione del bambino, nell’età contemporanea, tra il bisogno di radicamento familiare equello di emancipazione; tra l’aderire alle convenzioni e il perseguire il proprio compimento spirituale; tra il processo di normalizzazione e il rapimento delle passioni. A interloquire con lei, Giuseppe Scarane, professore e psicopedagogista, che baserà il suo contributo sulla parabola del figliol prodigo e sull’attualità del relativo messaggio.Interverranno anche la professoressa Elvira Lo Bascio, Presidente Auser di Agropoli e i soci e gli amici dell’Auser presenti in aula. Saranno presenti, infine, per un indirizzo di saluto, il Sindaco Roberto Mutalipassi, l’Assessore al turismo, commercio ed eventi Roberto Apicella e il Consigliere con delega alla cultura, Franco Crispino.