Auto d'epoca: la "Mille Miglia" approda in Costiera Amalfitana

Ben 35 equipaggi, di cui 16 italiani, quattro olandesi, due belgi, sette tedeschi, due inglesi, due svizzeri, uno bulgaro e uno canadese, hanno fatto tappa, a bordo di stupende auto storiche, in Costiera Amalfitana nell'ambito della Sorrento Roads 2023, la seconda edizione della manifestazione organizzata dalla Mille Miglia.

L'evento

Ad accoglierli a Maiori il direttore dell’Automobile Club Salerno Giovanni Caturano, che ha portato anche il saluto del presidente Vincenzo Demasi, un controllo a timbro ed un coffee break con specialità salernitane offerto dall’Aci Salerno. Giudice unico per la prova a cronometro in quel di Tramonti, Antonio Milo, Commissario Sportivo Nazionale Aci Sport. Al di là del momento sportivo la sfilata delle vetture storiche ha rapito l’attenzione di tanti turisti, italiani e stranieri che già affollano la Costa d’Amalfi.

Il commento

"Lo sport automobilistico e le auto storiche rappresentano un grande ulteriore volano per la promozione turistica a livello internazionale – ha affermato il direttore ACI Giovanni Caturano -. L’Automobile Club Salerno, sotto la sapiente guida del Presidente Demasi, è impegnato a coniugare sport e turismo, in particolare in un territorio conosciuto ed apprezzato nel mondo, ma che offre sempre nuove sorprese da scoprire".

Le auto

Stupende le auto in gara: Bmw 328 del 1938, Gilco Fiat 1100 Barchetta Fontana Del 1950, Ermini 1100 Berlinetta Motto del 1950, Jaguar Xk 120 Roadster del 1950, Jaguar Xk 120 Ots Roadster del 1952, Alfa Romeo 1900 per Sprint del 1954, Porsche 356 1500 del 1955, Jaguar Xk 140 Roadster Del 1955, Fiat 1100/103 Berlina del 1955, Mercedes-Benz 190 Sl del 1956, O.S.C.A. S 750 del 1956, Triumph Tr3 Sports del 1957, Triumph Tr3 Sports del 1957, Aston Martin Db 2/4 Mark III Drophead Coupe del 1958, Mg A del 1959, Fiat 1200 Cabriolet del 1960, Porsche 356 1600 del 1960, Mercedes-Benz 190 Sl del 1962, Chevrolet Corvette Sting Ray del 1965, Porsche 911 del 1965, Jaguar E-Type del 1966, Mercedes-Benz 300 Sel 6,3 del 1970, Porsche 911 T del 1973, Mercedes-Benz 280 Sl del 1982, Porsche 911 Carrera del 1986, Porsche 944 Turbo del 1988, Porsche 911 Carrera Rs del 1996, Ferrari F430 Spider del 2005, Porsche Cayman del 2008, Ferrari California T del 2015, Alfa Romeo 4c Spider del 2015, Ferrari 488 Gtb del 2017, Ferrari 488 Gtb del 2017, Ferrari Portofino del 2019 e Porsche 944 Turbo del 1986.