Open day sportivi per i più piccoli, la parrocchia San Demetrio accoglie il Basket Ruggi

Accogliere, nel senso più puro del termine. Aprire spazi, tendere la mano, riunire: questi gli obiettivi del parroco di San Demetrio, don Rosario Petrone che ha concesso, per tre volte a settimana, ai giovanissimi atleti del Basket Ruggi, di allenarsi liberamente nel campetto polivalente sito accanto alla chiesa di via Dalmazia. I giorni dispari, dalle ore 16 alle 18, sarà possibile assistere e prender parte agli allenamenti, in una sorta di open day prolungato finalizzato a promuovere il mini-basket tra i più piccoli.

"Ringraziamo per la disponibilità don Rosario Petrone- ha detto Rino Pignata del Basket Ruggi - Saremo nel campetto ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, consentendo a tanti ragazzi di divertirsi con noi".