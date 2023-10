Curiosità: approda anche a Salerno "Miniso" lifestyle, sul Corso Vittorio Emanuele

Sta per aprire i battenti anche a Salerno, "Miniso" lifestyle, brand internazionale che vanta più di 5000 negozi in oltre 95 Paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, Emirati Arabi e Messico. Il nuovo esercizio commerciale sorgerà al posto della prima sede di Kasanova, sul Corso Vittorio Emanuele: fonda la sua filosofia sui tre principi fondamentali, alias la qualità, la gioia e la spensieratezza. Il fondatore e CEO Ye Guofu ha ideato Miniso mentre era in vacanza con la sua famiglia in Giappone nel 2013. Si è imbattuto in numerosi negozi specializzati che rifornivano prodotti di buona qualità, ben progettati e poco costosi, principalmente fabbricati in Cina. Facendo leva sulla sua conoscenza ed esperienza nello sviluppo del prodotto, nella catena di fornitura e nelle risorse di canale ottenute dalla gestione di marchi di catene di moda, il signor Ye ha lanciato il brand con la sua sede a Guangzhou, in Cina, un marchio che si rivolge ai giovani di tutto il mondo.

Cancelleria, beauty, lifestyle, peluche, home: tanti gli articoli proposti. Come si legge anche sulle vetrine prossime all'allestimento, Miniso cerca personale in città.