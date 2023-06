"Memorial Caressa": premio speciale per la ministra Locatelli

Alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli il premio della XIX edizione del “Memorial G. Caressa”, il riconoscimento assegnato a chi si è particolarmente distinto nell'ambito sociale, dello sport e dell'inclusione, sia in ambito pubblico che privato, rappresentando un esempio positivo di crescita e di opportunità che guidano e generano il cambiamento.

La premiazione

La consegna del premio avverrà giovedì 22 giugno nel corso della serata celebrativa dell’edizione 2023 del Memorial “Giovanni Caressa”, l’evento organizzato da Anffas Salerno Onlus, presieduta da Salvatore Parisi, Presidente Anffas Onlus Salerno, in collaborazione con la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, in ricordo e in onore dell’indimenticato fondatore dell’Associazione, che dal 1965, si occupa dell’assistenza a persone con disabilità intellettiva e alle loro famiglie. L'evento si terrà presso il Sunrise Accessible Resort a Battipaglia.