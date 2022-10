Minori stranieri in visita al comando provinciale dei carabinieri

Giornata speciale quella di ieri per gli studenti del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Salerno, recatisi in visita presso il comando provinciale dei Carabinieri per osservare gli uomini dell’arma all’opera in una normale giornata di lavoro. Gli studenti, minori stranieri non accompagnati che frequentano il Cpia per conseguire la licenza media, sono stati accolti dal maggiore Antonio Corvino, comandante della compagnia di Salerno. Insieme a lui il Luogotenente Vincenzo Di Falco Mustazzella che comanda la Stazione di Mercatello, ed il Maresciallo Capo Pasqualino Maltempo al comando della Sezione Radiomobile.

La visita

I ragazzi, nel corso della visita, hanno avuto la possibilità di visionare i mezzi in dotazione ed i vari uffici del comando stazione di Mercatello e della sezione radiomobile della Compagnia. A ciò si è aggiunta la visita presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (Lass), dove hanno avuto modo di osservare il personale specializzato nel corso di un’attività di analisi delle droghe. Gli uomini dell’arma, inoltre, hanno mostrato ai ragazzi gli interni delle cosiddette “gazzelle”, auto utilizzate per l’espletamento di una serie di servizi. La giornata si è conclusa con la festa a sorpresa organizzata per i 18 anni di un ospite, su input degli insegnanti accompagnatori Rita Di Gregorio e Ciro Cascone. Per il festeggiato una torta ed il cappellino dell’Associazione Nazionale Carabinieri.