Aiuti umanitari in Polonia, il rientro dei salernitani con gli ucraini tratti in salvo: intervista alla dottoressa Paky Memoli

Sono rientrati questa mattina, i salernitani partiti alla volta del centro di accoglienza di Cracovia per portare aiuti agli ucraini e, al contempo, per trarre in salvo una 90ina di questi ultimi: l'iniziativa promossa da Le Cronache e supportata dai Lions e dalla Fondazione Comunità Salernitana, ha visto la partecipazione della dottoressa Memoli, vicesindaca

Occhi lucidi e cuore commosso: la dottoressa Paky Memoli, vicesindaca di Salerno, ci ha raccontato in una video-intervista, il suo viaggio fino al centro di accoglienza di Cracovia, nell'ambito dell'iniziativa umanitaria promossa da Le Cronache e supportata dai Lions e dalla Fondazione Comunità Salernitana. Una delegazione cittadina, a bordo di due bus, ha,infatti, portato aiuti umanitari agli ucraini, traendo anche in salvo diverse persone in fuga dalla guerra. Già reduce dalla missione di aiuto a Bergamo, durante il picco drammatico dell'emergenza Covid, la dottoressa Paky Memoli lunedì ha preso parte alla spedizione nella veste di medico, per offrire supporto alle donne e ai bambini ucraini.

Mettendo a servizio del prossimo il suo ruolo istituzionale, inoltre, la vicesindaca ha dialogato e trovato collaborazione nelle amministrazioni comunali del territorio per la sistemazione degli ucraini condotti a Salerno a bordo del bus, nell'ambito della missione. Immediata risposta di accoglienza, in particolare, c'è stata da parte del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe e della sindaca di Battipaglia, Ceciia Francese. Infine, la dottoressa Memoli, in qualità di consigliere nazionale della nota società scientifica Simdo, ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro per supportare la spedizione conclusa oggi. Un esempio virtuoso, quello di Paky Memoli che dimostra come professione e umanità possano convergere in lodevoli azioni sinergiche volte al bene comune.