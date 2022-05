Missione umanitaria in Ucraina: obiettivi raggiunti, il bilancio di Andrea Villaricca

E' giunta al termina, la missione nata da un incontro tra Andrea Villaricca, presidente dell associazione Croce di Sant'Andrea di Amalfi e padre Enzo Fortunato portavoce dei francescani, subito sposata e supportata da Roberto Schiavone presidente dell' Humanitas. "È stata un' esperienza forte, sia dal punto di vista spirituale che fisico, ma, sicuramente il nostro modo di pensare e vivere non rimarrà lo stesso di prima della guerra. - racconta Andrea Villaricca - Il nostro cuore si è appesantito delle sofferenze di un popolo che muore, di famiglie divise e di sogni infranti. Non si può restare inermi d' avanti a tutto questo e noi sicuramente non lo faremo".

"Ringrazio tutti ( poi ringrazierò' i nostri sponsor in modo dettagliato), ringrazio soprattutto Padre Enzo Fortunato per aver ideato e sostenuto queste prime 2 missioni in Ucraina, cui sicuramente seguiranno altre. Padre Enzo Fortunato ha realizzato una serie di importanti incontri e iniziative per promuovere la pace che tutti desideriamo, ha inoltre intrapreso un percorso che porterà grande solidarietà al popolo Ucraino,in primis, ai bambini orfani e feriti di guerra, a cui parteciperanno con uomini e mezzi varie associazioni costiere e campane di questo mi farò promotore", ha aggiunto Villaricca che invita a cooperare tutti insieme sotto la bandiera della pace e della fratellanza. Beh avrei tanto da dire ma solo a cercare le parole mi si stringe la gola e lacrime solcano il mio viso. Commozione.