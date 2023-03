"Mixed by erry", sala piena al The Space Cinema di Salerno all'incontro con Sydney Sibilia 

In occasione dell’uscita ufficiale nelle sale italiane di "Mixed by Erry", al The Space Cinema di Salerno sono arrivati, questa sera, il regista Sydney Sibilia e gli attori protagonisti del film Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo che hanno incontrato e salutato il pubblico, in una sala strapiena, prima dello spettacolo delle ore 19.

Il film

La pellicola è ambientata nella Napoli degli anni ’80 e racconta la storia di tre fratelli Enrico, noto a tutti come Erry, Angelo e Peppe che decidono di mettere su una vera e propria attività illegale: la masterizzazione e la vendita di musicassette contraffatte. La loro attività in poco tempo si trasforma sempre di più in un’avventura internazionale che cambierà per sempre le loro vite. I mixtape noti con il nome di “Mixed by Erry” arriveranno in ogni casa portando la musica nella vita di tutti giorni dando un nuovo senso al concetto di pirateria nel nostro Paese.

La foto è di Guglielmo Gambardella