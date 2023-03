Cinema: Sydney Sibilia torna nelle sale con "Mixed by Erry"

Oggi esce nelle sale di tutta Italia Mixed by Erry, ultimo lavoro del regista salernitano Sydney Sibilia, già regista di cult movie moderni come la trilogia di Smetto Quando Voglio e L'incredibile storia dell'Isola delle Rose.

Il film

Mixed by Erry ripercorre la storia biografica di Enrico "Erry" Frattasio (Luigi D'Oriano) che, negli anni '80, insieme ai suoi due fratelli Peppe ed Angelo (Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo), fondò un impero grazie alla produzione ed alla vendita delle musicassette pirata marchiate Mixed by Erry.

La passione per la Salernitana

Sibilia è anche un tifosissimo della Salernitana tanto che qualche giorno fa, ospite a Radio 2 Social Club, ha sottolineato come questo periodo con i granata in Serie A possa essere definito come "il più bello della mia vita".