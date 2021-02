Moio della Civitella: la nonna più anziana della Campania compie 110 anni

In un Italia fatta di pesanti bollettini di guerra epidemiologica diramati dalla Protezione Civile e dall'Istituto Superiore di Sanità, questa notizia, probabilmente, dovrebbe offrire speranza a tutti coloro che stanno combattendo contro il coronavirus. A rendere noto il lieto evento l'Associazione Giustitalia che tutela gratuitamente le persone anziane.

La curiosità

Rosa De Vita è nata a Moio della Civitella in provincia di Salerno l'8 febbraio di 110 anni fa. Dal suo paesino non si è mai allontanata se non per brevi periodi. E' stata una delle poche donne ad avere l'onore di votare nel 1946 per la nascente Repubblica italiana. Nella sua lunga vita, oltre a superare due Guerre Mondiali, supera indenne tre epidemie: Spagnola (1918-1920), Sars (2004-2006) e Covid-19 (2019- ). Il segreto della sua longevità sono stati pasti leggeri, niente fumo e niente stress.