Curiosità al Molo Manfredi: apre cantiere per piattaforma pennoni portabandiera

Tanta curiosità all’interno del Molo Manfredi di Salerno dove, da alcuni giorni, un piccolo cantiere è stato aperto nell’area pedonale tra la Stazione Marittima e la Capitaneria di Porto. In quello spazio sorgerà - come mostrano le foto di Antonio Capuano – una piattaforma per pennoni portabandiera, dov’è in corso l’armatura.