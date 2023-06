Molo Masuccio Salernitano: gite e feste con le imbarcazioni della NS3000 rent Navigare

Fa base al Molo Masuccio Salernitano, NS3000 rent Navigare, specializzata nel noleggio di barche e gommoni.: in mare, per un paio di giorni o una settimana, i salernitani ed i turisti potranno concedersi un'avventura da ricordare. Il team accompagnerà gli ospiti passo dopo passo nell’organizzazione e il panorama e le luci della Costiera fungeranno da cornice perfetta. La flotta è composta da barche a vela e a motore, per noleggi a breve, medio e lungo termine: la posizione privilegiata, tra la Costiera Amalfitana e la Costa Cilentana, permette di raggiungere in breve tempo le principali mete turistiche della zona, oppure di godersi il panorama semplicemente sostando a bordo dell’imbarcazione. NS3000 Rent opera, dunque, a Salerno, Vietri, Cetara, Erchie, Amalfi, Maiori, Minori, Positano, Capri, Sorrento, Ischia, Palinuro, Agropoli e Acciaroli.

Curiosità

Le imbarcazioni della flotta, inoltre, sono disponibili anche per eventi particolari, come feste di addio al nubilato e celibato, compleanni, servizi fotografici per matrimoni e cene romantiche. Tanta curiosità.