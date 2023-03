Inaugurata a Salerno Mondadori Bookstore I MA, la prima libreria green ispirata al Giappone

Taglio del nastro, oggi, all’interno del centro commerciale Le Cotoniere in via dei Greci, per il primo Mondadori Bookstore I Ma della Campania: si tratta del quinto italiano del nuovo concept di libreria green e contemporanea che si ispira al Giappone. La libreria è caratterizzata da bonsai, sansevierie e mobili alti e curvi come i tronchi degli alberi per accogliere i visitatori dello store di 250 metri quadri.

Rifugio dai ritmi frenetici del quotidiano, il nuovo bookstore coniuga cultura, arte, multimedialità e rispetto dell’ambiente, con gli arredi realizzati in ferro riciclato, pioppo marino e altri materiali ecosostenibili.

Reading letterari, incontri con gli autori, corsi e altri eventi, oltre ad una vasta area bambini, arricchiranno l’offerta. Tanta curiosità tra gli amanti dei libri e non solo.

Foto di Antonio Capuano