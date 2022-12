Il Marocco festeggia anche nel salernitano, tra occhi lucidi e caroselli

Festa grande dalla Piana del Sele all'Agro Nocerino Sarnese, ieri sera, per la storica semifinale del Marocco. Fuochi artificiali e auto con bandiere al vento in strada a San Marzano sul Sarno, così come a Eboli, Bellizzi e a Salerno città per festeggiare il risultato della squadra.

La curiosità

La nazionale calcistica del Marocco, infatti, ha superato il Portogallo, meritando le semifinali in questo Mondiale. E’ la prima volta nella storia che una nazionale di calcio africana raggiunge tale traguardo.