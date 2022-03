Montecorvino Pugliano ricorda le vittime del Covid: cerimonia con don Julian Rumbold

Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Questa Giornata è stata istituita ufficialmente il 17 marzo 2021 con l’approvazione all’unanimità della relativa legge da parte della commissione Affari costituzionali del Senato.

La cerimonia

Lo scorso anno, l’Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano, su proposta del Sindaco Alessandro Chiola, ha voluto dedicare una lapide in ricordo di tutte le persone che hanno perso la loro vita a causa del Covid-19. A Montecorvino Pugliano dall’inizio della pandemia si sono registrati sei decessi. La cerimonia si terrà venerdì 18 Marzo in via Sardegna nella frazione di Bivio Pratole a partire dalle ore 10.00. Al momento di raccoglimento prenderanno parte don Julian Rumbold, i familiari delle persone decedute, una delegazione di studenti del locale istituto comprensivo.

Il commento

“È dovere da parte di ognuno di noi non dimenticare chi in questi anni di emergenza sanitaria ha pagato con la propria vita il prezzo più alto - afferma il primo cittadino Alessandro Chiola - Medici, infermieri, operatori sanitari, cittadini: il loro ricordo deve continuare a vivere nei nostri cuori. La funzione in programma per venerdì 18 marzo e la lapide presente, vogliono essere segni concreti della riconoscenza che l’amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano intende rendere al loro impegno e sacrificio affinché restino incancellabili nella memoria di tutti noi e divenga vera testimonianza per le future generazioni”.