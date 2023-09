Salva la nonna da un tentativo di truffa. È quanto successo a Montecorvino Pugliano. Protagonista dell'episodio una bambina di sette anni.

Il fatto

La piccola ha smascherato i truffatori, i quali, in una telefonata indirizzata alla nonna, avevano sostenuto che la figlia aveva avuto un incidente e che avrebbe rischiato la'rresto se non avesse versato alcune migliaia di euro per sistemare il tutto. La bambina, non fidandosi di quanto detto dai truffatori, ha chiamato la mamma per sincerarsi della sue condizioni, scoprendo così che il racconto dei truffatori era falso.