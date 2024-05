Montecorvino Rovella, le alunne delle scuole elementari alle finali nazionali di Scacchi

Le alunne delle scuole elementari di Montecorvino Rovella alle finali nazionali di scacchi in via di svolgimento a Montesilvano, in provincia di Pescara. La squadra femminile di scacchi si è classificata terza assoluta nelle selezioni regionali strappando così il biglietto per le finali.

I nomi

Le allieve Micaela, Ritaj, Benedetta, Vittoria, Zaira e Sofia, accompagnate dalla dirigente scolastica, Mariateresa Tedesco, dal referente scacchi, Pietro Landolfi, dalla docente Pina Rubano e dall’istruttore Antonio Santucci, hanno raggiunto la cittadina abruzzese per disputare la prestigiosa manifestazione a squadre riservata alle scuole. Le squadre sono formate da 4 studenti titolari e 2 eventuali riserve.

Il commento

“Ringrazio - afferma il professor Landolfi - la dirigente Mariateresa Tedesco, che ha dato continuità al progetto scacchi avviato sette anni fa. Il gioco degli scacchi sviluppa capacità strategiche ed il pensiero critico migliorando le competenze di ogni alunno”.