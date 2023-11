I bambini del micronido comunale di Montecorvino Rovella e le operatrici della cooperativa sociale “Noi”, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, hanno collocato delle scarpette rosse sulla scala della struttura. Su ogni scalino, inoltre, sono state affisse delle parole chiave significative. "La violenza sulle donne - spiegano il sindaco, Martino D’Onofrio, e l’assessore alle politiche sociali, Francesca Della Corte - è un problema serio che richiede un impegno collettivo. Per questo, sin dalla tenera età, va promosso il rispetto reciproco e la parità di genere. Solo così possiamo costruire un futuro in cui ogni donna si senta al sicuro e rispettata. L’iniziativa messa in campo dalle operatrici e dai piccoli alunni del micronido comunale ci rende orgogliosi e speranzosi. I bambini sono il futuro e la speranza, le donne e gli uomini di domani”.