Montecorvino Rovella, la visita del generale statunitense Gordon B. "Skip" Davis Jr

Si è tenuta, ieri pomeriggio, la visita di Gordon B. "Skip" Davis Jr, Major general U.S. Army Retired presso il comune di Montecorvino Rovella.

La visita

Il generale, accompagnato dal sindaco Martino D'Onofrio, dall'assessore Carmine Falabella e da Corrado Curci ed Orlando Melillo dell'associazione Esplorando la Campania, tra storia miti e leggende, si è recato in piazza Sant’Eustachio per omaggiare il monumento in onore dei fanti del 30° reggimento della Terza Divisione americana di fanteria, che il 21 settembre 1943 dopo più di due giorni di aspri combattimenti donarono la libertà a Montecorvino Rovella.Un incontro significativo nel corso del quale il primo cittadino ha ribadito l'importanza di tenere viva la memoria per non dimenticare tutti coloro che hanno pagato con la vita per restituirci la libertà. Con l'associazione "Esplorando la Campania", inoltre, sono in programma una serie di iniziative che metteranno al centro il territorio e la sua memoria.