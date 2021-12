Montesano sulla Marcellana in festa, auguri a Gaetana Simone per i suoi 100 anni

Auguri a Gaetana Simone per i suoi 100 anni. Conosciuta da tutti come Tanuccia, è nata a Montesano il 18 dicembre 1921 e ha sempre vissuto in paese con la sua famiglia. Sposata con Giuseppe Larocca, scomparso nel 1987, ha avuto quattro figli: Angela, Nicola (scomparsi prematuramente), Giuseppe e Antonio. Ha 6 nipoti ed è anche bisnonna.

Il personaggio

La nonnina, circondata dall’affetto familiare, ha spento le tre candeline alla presenza del Sindaco Giuseppe Rinaldi e del parroco don Nicola Coiro.

Il primo cittadino Rinaldi, a nome della comunità, ha donato a nonna Tanuccia lo stemma del Comune.