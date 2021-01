Montevergine park: un progetto green made in Salerno, ecco come sostenerlo

"Un anno fa, insieme ai cittadini e al Comitato Centro Storico Salerno, decidemmo di trasformare uno spazio abbandonato in un'area di biodiversità. Da oggi sarà possibile contribuire ancora di più a questa crescita collettiva"

Lo ha scritto l'associazione Blam Aps, insieme, tra gli altri, al circolo Orizzonti di Legambiente e alla Fondazione Campania Welfare. Con una donazione libera, sarà, dunque, possibile acquistare una delle piante per il primo ciclo di piantumazione lungo salita Montevergine. Una volta pronto il terreno, dunque, si metteranno a dimora le piante, curandole e vedendole crescere, tutti insieme, in un'ottica di collaborazione virtuosa da parte di tutta la collettività. Chi acquisterà una pianta, riceverà un certificato di adozione dell’area ed entrerà far parte del “Donation Wall”, oppure deciderà di regalare tale esperienza a chi vorrà. "Non tutte le piante, però, sono adatte al terreno di quell’area, per questo abbiamo stilato una prima lista di piante che andranno a riempire, profumare e colorare il punto di biodiversità", fanno sapere gli organizzatori.

La nota