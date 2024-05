Turismo delle radici, dal Brasile al Cilento alla scoperta delle origini: il progetto

Hanno compiuto un lungo viaggio dal Brasile per visitare Sicilì, il paese dei loro nonni, bisnonni e trisavoli. Si tratta di 25 persone, tutte provenienti da Belo Horizonte e Rio de Janeiro, che nei giorni scorsi hanno raggiunto il luogo delle origini, tanto sognato e immaginato, per vivere con la comunità sicilese la festa patronale di San Biagio, la tradizione religiosa e popolare. "Sono discendenti delle storiche famiglie sicilesi emigrate in Brasile. - spiega il vicesindaco di Morigerati, Cono D'Elia - In pochi, tra loro, avevano già visitato il borgo, per gli altri, si tratta della prima volta in assoluto".

Il progetto

L'evento si inserisce nel progetto Pnrr che il Comune di Morigerati ha avuto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, finalizzato a sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e per creare sui territori un’offerta turistica rivolta agli italo-discendenti, in occasione del “2024 – anno delle radici italiane”. Il Comune di Morigerati ha, quindi, organizzato un momento di accoglienza che si terrà domani, mercoledì 15 maggio, in piazza a Sicilì, a partire dalle ore 20, per dare il benvenuto alla rappresentanza di brasiliani che, durante la serata, potranno degustare i prodotti tipici delle aziende di Morigerati e Sicilì e conoscere la musica popolare cilentana con i Kiepò. La prossima manifestazione, legata al progetto del turismo delle radici, si terrà in occasione della festa patronale di San Demetrio, a Morigerati.