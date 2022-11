Lutto a Sala Consilina: è venuta a mancare Nonna Rosetta di Casa Surace

E' venuta a mancare Rosetta Rinaldi, per tutti Nonna Rosetta di Casa Surace. L'89enne, originaria di San Giorgio a Cremano ma residente a Sala Consilina, ha lasciato la comunità ed il web un po' più soli. Rosetta interpretava, infatti, nei video dei Casa Surace, la classica nonnina del Sud Italia con i suoi tradizionali modi di dire e la saggezza popolare.

L'addio

Commovente l'addio sui social della casa di produzione: "Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti - scrivono da Casa Surace - Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: Stattaccort. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta", concludono.