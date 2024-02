Rigenerazione urbana, a Salerno l'incontro "verso istituzioni culturali di comunità"

A Salerno, la trasformazione urbana prende vita attraverso progetti innovativi di rigenerazione, guidati da organizzazioni del Terzo Settore. Un esempio emblematico è l'ex-chiesa dei Morticelli, ora al centro di iniziative di rinnovamento promosse da Blam Aps. Questi sforzi mirano a reinventare spazi abbandonati o dismessi, convertendoli in centri vitali per la cultura, la socialità e i servizi alla comunità.

L'evento

Il 23 febbraio, la Sala Pasolini di Salerno ospiterà un evento intitolato "Il presente e il futuro degli spazi rigenerati: verso istituzioni culturali di comunità". Organizzato dalla Rete delle Culture in collaborazione con il Comune di Salerno, la Fondazione con il Sud e il Forum del Terzo Settore, l'evento vedrà la partecipazione di oltre 20 progetti da tutta Italia. Questi racconteranno come la rigenerazione urbana abbia promosso inclusione sociale, attivismo cittadino e nuovi servizi culturali, trasformando quartieri interi e migliorando il benessere delle città. “Gli spazi rigenerati a cura delle organizzazioni non lucrative generano innovazione sociale e culturale, veri e propri laboratori di sperimentazione e innovazione che indicano una diversa maniera di pensare e gestire le città contemporanee, fuori dalle logiche dominanti del mercato (non dell’economia) e della speculazione immobiliare. Rappresentano una espressione dei cambiamenti possibili a scala locale e costruiscono capitale sociale. Per questo hanno bisogno di politiche pubbliche di sostegno e di un quadro normativo che assicuri la loro stabilizzazione e i necessari investimenti. Le Amministrazioni Comunali possono fare molto per diffondere e sviluppare queste esperienze” ha dichiarato Ledo Prato, Presidente Nazionale della Rete delle Culture.