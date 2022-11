Mostra dei finalisti e premiazione Artkeys Prize 2022

Il giorno 19 novembre 2022 alle ore 18.00 inaugura, presso gli spazi di Next - Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, la Mostra dei 69 Finalisti della quarta edizione di Artkeys Prize-Festival di arte contemporanea, selezionati tra le diverse categorie di fotografia, pittura, scultura, videoarte e performance dalla Giuria del Premio -Manuela De Leonardis Storica dell’arte, Giornalista e Curatrice indipendente, Alberto Dambruoso Critico d’arte, Marilena Morabito Curatrice.



Durante il vernissage si svolgerà la Cerimonia di Premiazione dei vincitori di ogni sezione: ai primi posti sarà corrisposto un premio in denaro, mentre ai secondi posti saranno offerte delle “Residenze d’Arte”, messe a disposizione da enti e aziende presenti su tutto il territorio cilentano.



La premiazione sarà preceduta da alcune performance tra le quali l’esibizione di danza Ein Soph Or di Blythe Kanis; seguiranno, dalle 21.30 in poi, la proiezione del progetto audiovisivo Elettropainting di Marialinda Toriello (in arte Pinta) e Benedetto Battipede (in arte Bebaloop) e il dj set di Dj Pio e MissUrti. ?



In mostra anche la versione montabile in cartone del Cavallo di sabbia di Mimmo Paladino, realizzata, in collaborazione con Sada, della stessa grandezza dell’originale e che prende ispirazione dalla grafica del box del catalogo del Premio: il box di questa quarta edizione è illustrato, infatti, da Lorenza Pleuteri, vincitrice del contest Artkeys Box 04.



Il Premio ArtKeys è organizzato dall'Associazione Blow-Up e dal Collettivo Vyolaa, composto dagli artisti Marianna Battipaglia, Mabel D’Amore, Nadia Miglino, Francesco Monk e Rudy Zoppi, con lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea nella splendida cornice del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. Le passate edizioni del Premio hanno visto la partecipazione di artisti provenienti da ogni parte di Europa e del mondo, grande riscontro di pubblico e delle istituzioni, nonché le collaborazioni con il Castello Angioino Aragonese di Agropoli, il Museo del Mare di Pioppi, il Castello di Pollica e con i comuni di Agropoli, Laureana Cilento, Rutino e Cetara. Grandi nomi anche per le Giurie con la presenza di Daniele Ciprì, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Antonello Tolve, Gianni Comunale, Nuvola Lista, Giulio Rincione, Roberto Sottile, Enrica Feltracco, Antonello Silverini, Grazia La Padula e Lorenzo Ruggero.



Il Premio ArtKeys nasce con la volontà specifica di rafforzare il valore dell’Arte come spirito di rinascita e di contributo all’incentivazione del turismo e dell’imprenditorialità, mettendosi in correlazione con il territorio in cui nasce, il Cilento, patria della dieta Mediterranea, dove Ancel Keys, biologo e fisiologo statunitense, la studiò e pose le basi per farla divenire bene protetto dell'umanità Unesco. A lui è dedicato e ispirato il nome del Premio, che intende assimilare la tenacia e i valori con cui il biologo ha lavorato e valorizzato il territorio cilentano e la dieta mediterranea. Il movimento Artkeys ha quindi come obiettivo primario la promozione degli artisti che sviluppano la propria arte all'interno di questo contesto: le precedenti tre edizioni di Artkeys Prize hanno, infatti, permesso una maggiore conoscenza del territorio richiamando un incredibile numero di turisti e visitatori che hanno potuto, così, scoprire le ricchezze e le peculiarità del Cilento.



Tutti i finalisti e i dettagli del Premio sono consultabili nella cartella stampa

https://drive.google.com/drive/folders/1i4XvSl2Gn11sZvKhuOcx1MCUgsWU_ZpL?usp=share_link



La mostra è visitabile dal 19 al 27 novembre 2022.





INFO



Artkeys Prize - Festival di arte contemporanea

Mostra dei Finalisti 2022 e Premiazione

Promosso da Associazione Culturale Blow-up

Direzione artistica Rudy Zoppi, Associazione Culturale Blow-Up, Collettivo Vyolaa ?



Inaugurazione 19 novembre 2022 ore 18.00

Next - Nuova Esposizione Ex Tabacchificio?

Via Cafasso 21 - Capaccio Paestum (SA)



Fino al 27 novembre 2022?

Orari: tutti i giorni 10-13 / 15-20



Per info:



www.premioartkeys.it