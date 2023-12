Boom di presenze a Street Photography, Gambardella: "La mostra la dedico ai miei che stanno lassù"

Boom di presenze per Street Photography - La vita quotidiana vista con un Click, la mostra del fotoreporter Guglielmo Gambardella il cui vernissage si è tenuto ieri, 11 dicembre, presso la Ping Pong Academy di via Francesco Galloppo 10 a Salerno, in occasione degli eventi natalizi organizzati a Torrione.

"Per me la fotografia, in una frazione di secondo, è in grado di raccontare la vita umana, nella sua quotidianità, regalando emozioni. Una immagine vale più di mille parol. - ha detto il fotoreporter - Grazie a tutti i visitatori e in particolare a Salvatore Clemente che mi ha dato conforto in varie attività e chiesto di allestire una mostra. Sono grato ai commercianti di Torrione e alla stampa e ai colleghi che mi stimano. La mostra la dedico ai miei che stanno lassù".