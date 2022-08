A Campagna la mostra delle uniformi storiche della Polizia di Stato

Le Uniformi Storiche della Polizia di Stato in mostra nella città di Campagna in occasione del 170° Anniversario della fondazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 3 agosto scorso, presso la cinquecentesca Chiesa Monte dei Morti Beata Vergine del Carmelo, messa a disposizione dall’omonima confraternita, alla presenza del Questore di Salerno Dott. Giancarlo Conticchio, del sindaco Roberto Monaco, del Presidente Nazionale dell’Associazione della Polizia di Stato Cavaliere Michele Paternoster e di tante autorità civili, religiose e militari.

Le caratteristiche

L’esposizione di divise storiche, collezione privata del Cavaliere Vito Maglio, realizzata in collaborazione con la Questura di Salerno e il Comune di Campagna, attraversa i particolari momenti della storia della Polizia di Stato in un viaggio che diventa autentica memoria. Le particolari uniformi, con la loro fattura e sartorialità, ripercorrono infatti una storia che ha segnato la democrazia del nostro Paese grazie agli uomini che le hanno indossate. Ognuna rappresenta un momento storico ed un proprio vissuto che anche a Campagna ha avuto una profonda radice, per l’internamento degli ebrei in quello che oggi è il Museo Itinerario della Memoria e della Pace “Centro Studi Giovanni Palatucci” a lui intitolato e che, grazie all’omonima associazione presieduta da Michele Aiello, promuove le vicende storiche e l’eroico sacrificio di cui si rese protagonista il nostro valoroso “Martire”, che proprio nella cittadina campagnese trovò appoggio alla sua nobile azione di “Salvatore” di migliaia di ebrei, destinati alla sicura deportazione.

La curiosità

La cerimonia di inaugurazione è stata allietata da un intermezzo musicale con il M° Daniele Gibboni, il M° Piero Gatto, il M° Annastella Gibboni e la cantante del Liceo Musicale “Teresa Confalonieri” di Campagna , Giada Iannece. La mostra sarà visitabile fino a domenica 21 agosto dalle 20 alle 23.