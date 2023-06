Fiera dell'economia solidale, presente anche uno stand del Movimento per la Decrescita Felice

Sabato 10 giugno il "Movimento per la Decrescita Felice" di Salerno sarà presente con uno stand alla sesta edizione della Fiera dell'Economia Solidale organizzata dal Gruppo di Iniziativa Territoriale delle socie e dei soci di Banca Etica Salerno presso i Giardini Gandhi in via Francesco Carnelutti (accanto alla chiesa del Gesù Redentore), nel quartiere Europa a Salerno.

Lo stand

Alle ore 18,30 è in programma un lab dimostrativo con Elena Avallone dedicato all'autoproduzione del sapone solido e alla cosmesi domestica. Presso lo stand della Decrescita Felice, alimentato ad energia solare, sarà possibile ricaricare i dispositivi mobile di chi parteciperò alla fiera, inoltre saranno in esposizione diverse esperienze di autoproduzioni casalinghe (saponi, detersivi, dentifricio ed altro) ed è prevista una dimostrazione live di stampa 3d utilizzando materie prime vegetali (pla).